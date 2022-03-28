МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером продолжает снижаться из-за укрепления доллара и роста доходности казначейских гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 19,2 доллара, или на 0,97%, до 1935,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 1,65%, до 25,192 доллара за унцию.

"Повышение доходности облигаций и укрепление доллара, вероятно, сдерживают рост цен на золото", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардийо (Peter Cardillo).

Высокий уровень доходности гособлигаций США способствует снижению цен на золото как альтернативу для "надёжных" инвестиций. Ранее в ходе торгов доходность десятилетних US Treasuries поднялась выше 2,55%, впервые с мая 2019 года.

Также доллар укрепляется по отношению к другим основным мировым валютам, что тоже негативно для любых сырьевых активов ("коммодитиз").