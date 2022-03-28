Московская биржа объявила график работы облигациями и иностранными акциями на 29 марта
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Московская биржа 29 марта будет торговать иностранными ценными бумагами из индекса Мосбиржи с 9.50 до 14.00 мск, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Банк России принял решение проводить торги на Московской бирже 29 марта в следующем режиме: акциями российских эмитентов, иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Московской биржи (IMOEX), с 9.50 до 14.00 мск, а также в режиме переговорных сделок (РПС) и режиме переговорных сделок с центральным контрагентом (ЦК) в период с 9.30 до 19.00 мск. По таким инструментам будет установлен запрет коротких продаж.
Торги биржевыми паевыми инвестиционными фондами (тикеры: VTBM, RCMM, MBGB, AKGD, SBMM, SBCS, SBRI, SBGB, MKBD, SUGB, SPBF, FMRU) пройдут в соответствии с временем торгов имуществом, входящим в имущественный пул.
Торги остальными облигациями и иностранными акциями пройдут в РПС в период с 9.30 до 19.00 мск. Срочными контрактами — в обычном режиме в соответствии с временем торгов базовыми активами.
По остальным инструментам торги на Московской бирже пройдут в режиме, аналогичном установленному на 28 марта.
ОБЛИГАЦИИ
Московская биржа 29 марта будет торговать российскими корпоративными, региональными и муниципальными облигациями в режиме основных торгов с 9.50 до 18.50 мск, говорится в сообщении Банка России.
Регулятор принял решение проводить торги на Московской бирже 29 марта в следующем режиме: российскими корпоративными облигациями, российскими региональными и муниципальными облигациями в режиме основных торгов с 9.50 до 18.50 мск, а также в режиме переговорных сделок и режиме переговорных сделок с центральным контрагентом (ЦК) в период с 9.30 до 19.00 мск. Для этих инструментов также установлен запрет коротких продаж.
Кроме того, торги облигациями федерального займа (ОФЗ) также пройдут в основном режиме в период с 9.50 до 18.50 мск, а также с 9.30 до 19.00 мск в режиме переговорных сделок и режиме переговорных сделок с центральным контрагентом.
https://1prime.ru/Financial_market/20220328/836528088.html