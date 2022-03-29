МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Медь во вторник утром торгуется в слабом минусе на неопределенности в связи со вспышками COVID-19 в крупнейшем ее импортере — Китае, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к иене после достижения семилетнего максимума

По состоянию на 9.27 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex снижается на 0,06% — до 4,7212 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,72% — до 10341 долларов, алюминия — на 0,25%, до 3614 долларов, цинка — на 0,52%, до 4087,5 доллара.

Во вторник утром инвесторы предпочитают воздерживаться от резких действий на рынке меди, поскольку перспективы спроса на сырье в Китае остаются под вопросом. В связи с новым всплеском заболеваемости коронавирусом в Китае правительство ввело жесткие ограничительные меры.