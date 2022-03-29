МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Московская биржа вновь проводит дискретный аукцион по распискам VK Company в связи с ростом ценных бумаг более чем на 80%, говорится в сообщении торговой площадки. Акции "Газпрома" теряют более 5% стоимости на Московской бирже

Торги ценными бумагами VK переведены в режим дискретного аукциона с 12.47 мск. Расписки компании достигали цены 534,4 рубля за бумагу.

Московская биржа 29 марта возобновила торги иностранными ценными бумагами из индекса Мосбиржи.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.