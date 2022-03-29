МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника умеренно снизился по индексу Мосбиржи, но остался в плюсе по индексу РТС за счет укрепления рубля, следует из данных торговой площадки. Курс доллара на Мосбирже упал до 83 рублей

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,91%, до 2408,49 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 7,11%, до 881,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.28 мск снижался на 6,15 рубля — до 83,6 рубля, курс евро — на 3,8 рубля, до 92,8 рубля.

Торги акциями российских эмитентов, а также иностранными ценными бумагами, входящими в индекс Мосбиржи, проходили сегодня до 14.00 мск. Также до 19.00 будут проходить торги в режиме переговорных сделок. По таким инструментам установлен запрет коротких продаж. По остальным инструментам торги пройдут в режиме, аналогичном установленному на вчера.

В начале торгов вторника индекс Мосбиржи демонстрировал рост, прибавляя на максимуме 4,4%, до 2538,2 пункта, а после полудня перешел к снижению.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что резкие разнонаправленные движения нашего рынка сегодня могли быть вызваны исполнением (экспирацией) мартовских фьючерсов и опционов на российские индексы и акции. Обычно в такой период возрастает рыночная неопределенность и могут происходить сильные движения без явных причин.

Эксперт добавляет, что поддержку всем рублевым активам оказывают стартовавшие сегодня в Стамбуле переговоры делегаций России и Украины. Это первая за три недели очная встреча сторон после почти ежедневного диалога по видеосвязи. Аналитики возлагают большие надежды на то, что переговорный процесс приведет к определенному сближению позиций делегаций и может приблизить хотя бы временную деэскалацию украинской проблемы.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок — расписки компании VK (+72,3%%), акции "Акрона" (+37,08%), "Аэрофлота" (+16,4 %), FixPrice (+13,23%), "Татнефти" (+5,88%), Polymetal (+3,93%), а также "Фосагро" (+6,75%).

"Динамика расписок VK вызвана тем, что компания отберет себе часть клиентов, заблокированных в РФ зарубежных соцсетей. Акции "Фосарго" с возобновлением торгов на Мосбирже спустя длительную паузу подорожали на 93% и выглядят очень перспективными, но покупать уже может быть поздно, в том числе в свете укрепляющегося рубля — лучше дождаться коррекции", — считает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".

Среди отдельных отраслей по-прежнему в лидерах производители удобрений, однако в этих бумагах импульс постепенно затухает и возможна скорая коррекция, добавляет аналитик.

Лидерами падения пока являются акции Globaltrans (-13,09%), "HH" (-12,96%), "Русгидро" (-9,47%), ПИК (-8,21%), "Транснефти" (-7,34%), "Газпрома" (-4,85%), "Лукойла" (-3,83%) и "Норникеля" (-3,94%)

Андрей Кочетков из "Открытие Research" отметил разную динамику акций "Лукойла" (-3,83%) и "Роснефти" (+3,37%). "Лукойл" в значительной степени зависит от европейского рынка, а вот у "Роснефти" преобладают поставки в Азию. Соответственно ожидания сужения рынка для ряда российских экспортеров отражаются в динамике цен их акций", — уточняет эксперт.

"Металлурги также страдают от неопределенности в тарифной политике РЖД (готовится повысить ставки, что обнулит маржинальность компаний) и портов по отгрузке продукции, а также по сложности поставок с ЕС и Шанхайской зоной. Шанхай — это не только крупный порт и логистика многочисленных торговых маршрутов, но и сотни производств, закрытых минимум на несколько дней", — дополняет Сергей Звенигородский из компании "Вектор Икс".

Он добавляет, что нефтегазовые экспортеры зависят от мировых новостей: это неустойчивость рынков перед предстоящими расчетами в рублях, как было указано пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым в разъяснении по позиции страны к 31 марта, и фактическое закрытие Шанхая со всеми его инфраструктурными объектами и компаниями.

ПРОГНОЗЫ

Джон Волш из Альфа-банка также считает, что инвесторы — как российские, так и международные — сфокусированы на переговорах между Киевом и Москвой, которые продолжаются на этой неделе в Турции.

Кочетков из "Открытие Research" поясняет, что на текущий момент существуют риски по бумагам ряда экспортеров из-за заявлений в Европе по поводу постепенного отказа от поставок энергоносителей из РФ. "Газпром", по его словам, находится в наименее выгодной позиции, так как роста на европейском рынке уже не будет, а перенаправление европейских запасов в Азию потребует строительство газотранспортных мощностей из Европы в Сибирь, то есть это вновь расходы.

"Пока по акциям экспортеров, которые потеряли часть рынков или сталкиваются с ограничениями, позитива маловато. Соответственно они будут склонны к снижению роста и в последующие дни", — отмечает он