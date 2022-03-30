МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале очередных укороченных торгов на Московской бирже уверенно растет и прибавляет более 3%. Мосбиржа ведет дискретный аукцион по акциям "Интер РАО", VK, Head Hunter

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск растёт на 3,47%, до 2492,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,27%, до 919,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 45 копеек, до 84,80 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 93,92 рубля.

Что касается отдельных бумаг, то акции "Ленты" в первый для них день торгов после длительной паузы взлетели в цене на 21%, компании "Мать и дитя" — на 18%, Qiwi — на 15,4%, "Русагро" — на 36%.