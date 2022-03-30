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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220330/836541723.html
Российский рынок акций растет более чем на 3% на старте торгов среды
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Российский рынок акций в начале очередных укороченных торгов на Московской бирже уверенно растет и прибавляет более 3%. Индекс Мосбиржи к 10.07 мск растёт на 3,47%, до 2492,08... ПРАЙМ, 30.03.2022
рынки, новости, рынок акций рф, московская биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале очередных укороченных торгов на Московской бирже уверенно растет и прибавляет более 3%.
Индекс Мосбиржи к 10.07 мск растёт на 3,47%, до 2492,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,27%, до 919,21 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 45 копеек, до 84,80 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 93,92 рубля.
Что касается отдельных бумаг, то акции "Ленты" в первый для них день торгов после длительной паузы взлетели в цене на 21%, компании "Мать и дитя" — на 18%, Qiwi — на 15,4%, "Русагро" — на 36%.