МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретные аукционы по акциям "Интер РАО" и распискам VK Company и Head Hunter из-за роста котировок более чем на 20%, говорится в сообщении торговой площадки. Российский рынок акций растет более чем на 3% на старте торгов среды

Торги ценными бумагами "Интер РАО" переведены в режим дискретного аукциона с 10.25 мск, VK — с 10.27 мск, Head Hunter — с 10.44 мск.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.