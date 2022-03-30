МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в среду преимущественно заметно снижаются без особых новостей, что можно объяснить лишь коррекцией, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 10%

По состоянию на 11.09 мск британский индекс FTSE 100 растёт на символические 0,04%, до 7540,02 пункта, в то же время французский CAC 40 падает на 1,03%, до 6722,19 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 146252,97 пункта.

Европейские индексы с начала недели демонстрируют рост: с понедельника FTSE 100 увеличился на 0,8%, CAC 40 – на 2,7%, DAX – на 2,3%.

Особенно активный рост пришелся на вторник после окончания переговоров России и Украины. По итогам встречи глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский отметил, что встреча в Стамбуле прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину. Также Мединский заявил, что встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.

Сегодня же лишь британский индекс удерживается в небольшом плюсе за счет роста стоимости нефти на 2%, из-за чего акции энергетических компаний BP и Shell дорожают на 1,8% и 2,5% соответственно.