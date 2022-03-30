МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московская биржа после дискретного аукциона возобновила торги в обычном режиме депозитарными расписками VK Company и HeadHunter и акциями "Интер РАО", следует из динамики торгов на биржевой площадке. Газ в Европе начал снова резко дорожать

К 11.20 мск акции "Интер РАО" после дискретного аукциона растут на 24,71% — до 2,48 рубля, расписки VK Company — на 9,22%, до 557 рублей (в ходе торгов ранее подскакивали примерно на 37% — до 699,8 рубля), HeadHunter — на 17,12%, до 1546 рублей.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.