МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для депозитарных расписок "Русагро", VK, "Мать и Дитя", "Ленты", НеаdHunter, QIWI и акций "Интер РАО" и ЛСР, которые заметно дорожают на торгах в четверг, следует из сообщения торговой площадки. Фондовые биржи Европы в основном коррекционно снижаются

Так, по бумагам "Русагро" значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков повышены до 1282,6 рубля и 1494,16 рубля, по VK — до 1282,6 и 1494,16 рубля, по "Интер РАО" — до 2,786 и 3,1791 рубля, по QIWI — до 528,5 и 603,3 рубля. По бумагам "Мать и Дитя" верхняя граница ценового коридора выросла до 715,3 рубля, а диапазона оценки рыночных рисков — до 878,98 рубля, "Ленты" — до 972 и 1146,83 рубля, НеаdHunter — до 1816 и 2143,67 рубля, ЛСР — до 623,8 и до 736 рубля.

При этом ценовые коридоры бумаг "Русагро", "Интер РАО" и QIWI Мосбиржа повысила дважды, VK — трижды, "Ленты" — четыре раза. Сообщения о повышении этих границ биржа выпускала с 10.00 до 10.59 мск.

К 11.35 мск бумаги "Русагро" выросли в цене на 24,4%, ГДР VK — на 9,4%, "Интер РАО" — на 26%, QIWI — на 18,7%, "Мать и дитя" — на 12,2%, "Ленты" — на 50,3%, НеаdHunter — на 21%, ЛСР — на17,6%.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.