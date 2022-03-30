МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московская биржа понизила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков акций "Акрона" после их значительного удешевления на торгах в среду, следует из сообщения торговой площадки. Московская биржа повысила границу ценового коридора ряда дорожающих акций

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 30.03.2022, 12-03 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 18580.0) и диапазона оценки рыночных рисков (до 13285.19 руб., эквивалентно ставке 50.0 %) ценной бумаги AKRN (Акрон)", — говорится в сообщении.

К 12.13 мск акции "Акрона" упали в цене на 18,4%, до 22 050 рублей.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.