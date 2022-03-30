МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям Petropavlovsk из-за роста более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций "Акрона"

Торги ценными бумагами Petropavlovsk переведены в режим дискретного аукциона с 12.31 мск.

Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20% и держится на этом уровне в течение 10 минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.

Московская биржа также повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании Petropavlovsk.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 30.03.2022, 12.37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 12,115) и диапазона оценки рыночных рисков (до 14,2961 рубля, эквивалентно ставке 62,5%) ценной бумаги POGR (Petropavl)", — говорится в сообщении.

Московская биржа перевела торги акциями Petropavlovsk в режим дискретного аукциона. К этому моменту акции компании поднялись на 22,39% — до 10,77 рубля, ранее повышались до 11 рублей.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.