МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли первые торги апреля без единой динамики на ряде различных факторов, свидетельствуют данные торгов. Россия увеличила поставки газа по "Силе Сибири" в Китай

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,94%, до 3282,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,47%, до 2127,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,19%, до 22039,55 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,65%, до 2739,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,08%, до 7493,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,56%, до 27665,98 пункта.

В первый день апреля азиатские индексы завершили торги разнонаправленно под влиянием ряда внешних факторов. С одной стороны, инвесторы сохраняют опасения за состояние мировой экономики в связи с международной напряженностью.

Кроме того, на настроение трейдеров в Азии повлияло закрытие снижением фондовых бирж США.

С другой стороны, рынки надеются на улучшение ситуации с коронавирусом в Китае после того, как власти страны принимают серьезные меры.