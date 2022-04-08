МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Фондовые биржи в Британии, Франции и Германии в пятницу растут более чем на 1%, отыгрывая предыдущие потери, свидетельствуют данные торгов. Постпреды ЕС согласовали пятый пакет санкций против России

По состоянию на 11.15 мск британский индекс FTSE 100 подскакивает на 1,2%, до 7641,95 пункта, французский CAC 40 — на 1,79%, до 6577,24 пункта, немецкий DAX — на 1,63%, до 14309,71 пункта.

В пятницу европейские индексы отыгрывают предыдущие потери. Так, потери французского и немецкого индексов продолжались три дня и составили 4% и 3,5% соответственно. А британский индикатор потерял 0,7%.

Оптимизму европейских инвесторов в пятницу способствует закрытие фондовых рынков США в плюсе накануне.

Позитивная динамика поддерживается также за счёт за счет роста в цене акций компаний энергетического сектора. Так, после того, как сенат США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из России, бумаги Eni, TotalEnergies, Shell и британской BP в ожидании роста цен на нефтяном рынке дорожают на 2,8%, 1,98%, 2,84% и 2,78% соответственно.