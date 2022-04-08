МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Московская биржа возобновит утренние и вечерние торги на фондовом рынке, когда будет уверена в достаточной ликвидности, заявил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. Эксперты ожидают дальнейшего снижения ставки Банка России в 2022 году

"На текущий момент мы торгуем в рамках стандартного времени основной торговой сессии — с 9.50 до 18.50 мск. До этого момента у нас были вечерняя и утренняя торговые сессии, но мы приняли решение, что пока мы не будем уверены в достаточной ликвидности, пока маркетмейкеры не будут предоставлять гарантированные возможности купить или продать с минимальным спредом и минимальными расходами, которые инвесторы несут, мы вечернюю и утреннюю сессию вводить не планируем", — сказал он на вебинаре "Финансовые рынки — время перемен".

По словам Блохина, ключевая задача — обеспечить ликвидность. "Как только мы это сделаем, я думаю, мы будем поднимать вопрос о возобновлении торгов, в первую очередь в вечернюю торговую сессию, и потом уже в утреннюю торговую сессию", — добавил он.

Рынки Московской биржи пока работают не в полную силу с точки зрения доступных инструментов, но все российские инструменты и инструменты с российскими корнями, которые относятся к акциям, торгуются, напомнил Блохин. Торговая площадка активно выводит на торги биржевые фонды. Всего в настоящее время доступно для торгов около 300 финансовых инструментов.