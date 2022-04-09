МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. В настоящее время хорошей инвестиционной валютой является сейчас китайский юань, рассказал в эфире радио Sputnik финансист, президент ИГ "Московские партнеры", автор Telegram-канала Bitkogan Евгений Коган. Экономист предупредил о рисках вложений в юань

"Юань – в принципе крепкая валюта. Например, смотрим график юаня за последний год. График был такой, что по минимуму юань к доллару был 6,80-6,85, по максимуму он был где-то 6,25, сейчас 6,30-6,35. Юань глобально потихонечку укреплялся к доллару. Не сильно, но потихоньку. Доллар сейчас укрепляется относительно большинства валют, а юань укрепляется относительно доллара. Получается, что юань к большинству валют укрепился за этот год еще больше. То есть как инвестиционная валюта – нормально, процентные ставки там чуть выше, чем по доллару, но не запредельно", – уточнил он.

Что касается рубля, то его укрепление в последние недели является следствием очень многих процессов, отметил Коган.

"Это совершенно логичная ситуация. Каждый товар стоит сколько, сколько определяет баланс спроса и предложения на него. Что со спросом на рубль? Экспорт страны не остановился. Мы продолжаем достаточно успешно продавать, взлетевшее до небес по ценам зерно, лес, и что только не продаем. Мы нефть продаем? Продаем. Да, с дисконтами. Той же Индии продали с дисконтом, но много. Мы продаем газ по-прежнему, и пока никто вроде не отказался. Мы продаем уголь и так далее. Экспорт России в 2021 году вырос кардинально по сравнению с 2020 годом и составил примерно 500 миллиардов долларов. Да, наверное, в этом году он сократится. Насколько, мы не знаем. А вот с импортом сейчас гораздо тяжелее, он уже резко сократился. Представляете, какое будет огромное положительное сальдо торгового и платежного баланса?" – сказал эксперт.

К этому, по его словам, добавляется падение спроса на валюту в связи с ограничением валютных операций, сокращением числа зарубежных туристических направлений, высокой процентной ставкой и рядом других факторов.

При этом, добавил Коган, нынешний курс рубля не выгоден ни экспортерам, затраты которых заметно выросли, ни бюджету. Поэтому, полагает он, ситуация может достаточно быстро измениться.

Финансист также поделился мнением, кто выигрывает в результате идущих в мире санкционных войн.

"Глобально в результате того, что происходит, в огромных плюсах Китай. Он получил задешево огромные ресурсы России и возможность работать с нами. Вы же помните, совсем недавно – большие наезды американцев на Китай. Шла, по сути, торговая война, особенно во времена Трампа. Сейчас у Китая все замечательно. У кого еще все хорошо? Америка. Она в данном случае устраняет конкурентов и получила европейский рынок газа, получила забесплатно вообще европейский рынок энергоносителей. У Америки все правда шикарно", – сказал эксперт.