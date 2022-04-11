МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются, инвесторы оценивают статистику цен — потребительских и производителей — в Китае, свидетельствуют данные торгов. Китай обновил антирекорд по COVID-19

По состоянию на 7.48 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 1,75%, до 3195,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,37%, до 2031,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,49%, до 21328 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,35%, до 2690,28 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,84%, до 26753,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на символические 0,06%, до 7482,2 пункта,

Китайские биржи демонстрируют настоящее падение, поскольку инфляционные риски оказывают давление на настроения инвесторов. Годовая инфляция в стране разогналась до 1,5% с 0,9% месяцем ранее. При этом цены производителей (PPI) в годовом выражении подскочили на 8,3%. А ожидался рост на 7,9%.

Кроме того, по итогам пятницы американские фондовые индексы S&P 500 и NASDAQ снизились на 0,27% и 1,34%.