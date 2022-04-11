МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в понедельник, в то время как ожидания "ястребиной" политики Федеральной резервной системы США и новые ковидные ограничения в Китае сводят на нет аппетит к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.58 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,29%, до 34512 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 14179,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,6%, до 4456,5 пункта.

Глобальная неопределенность оказывает давление на фондовые индексы. Помимо сохраняющихся опасений вокруг геополитики на рынки вернулись опасения за распространение коронавируса. Так, рост числа заболевших в Китае усилил ожидания дополнительных ограничительных социально-экономических мер в стране. Это повышает и без того высокие риски замедления роста экономики в мире.

На этом фоне вопрос о монетарной политике ФРС снова встал особенно остро. Инвесторы опасаются, что очень резкое повышение ставок может неблагоприятно сказаться на росте экономики, хотя высокая инфляция тоже не способствует экономическому развитию.

"Сегодня мантра для многих инвесторов звучит так: "Не боритесь с ФРС, когда она борется с инфляцией". Мы согласны с этим, но это не такая "медвежья" позиция, как может показаться", — отметил президент Yardeni Research Эд Ярдени (Ed Yardeni), чье мнение приводит агентство Блумберг.