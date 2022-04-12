МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Золотодобывающая компания Nordgold Алексея Мордашова по техническим причинам не смогла выплатить проценты по еврооблигациям на 400 миллионов долларов с погашением в 2024 году, сообщила компания. РЖД сообщили об исполнении всех обязательств по евробондам

В частности, компания 9 апреля должна была выплатить купон в размере 8,25 миллиона долларов.

"Неуплата произошла из-за технических проблем, возникших у эмитента и его поручителей в процессе осуществления платежа на счет основного платежного агента", — отмечается в сообщении. Другие детали не приводятся.

Nordgold подчеркивает, что последовательно выполняет и обязуется продолжать выполнять свои платежные обязательства по облигациям и прочей задолженности. "Компания полностью финансово устойчива и обладает всеми финансовыми ресурсами", — отмечается в сообщении.

Nordgold — золотодобывающая компания, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Компания объединяет два проекта развития, четыре проекта с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий.