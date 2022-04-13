ТОКИО, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство Японии считает проблемой резкое падение японской иены до самого низкого за почти 20 лет значения, такую точку зрения высказал министр финансов страны Сюнъити Судзуки.
"Резкие изменения – это огромная проблема. Правительство будет напряженно следить за изменениями валютных курсов", — сказал министр журналистам.
Похожее мнение высказал и генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Важна стабильность валютного рынка, резкие изменения нежелательны", — сказал он.
Курс японской иены в среду упал до уровня ниже 126 за американский доллар по итогам торгов в среду. До такого значения курс национальной валюты Японии последний раз опускался в мае 2002 года.
Принято считать, что низкий курс иены относительно доллара благоприятен для экономики Японии, нацеленной на экспорт товаров, так как делает их дешевле в пересчете на мировые валюты и конкурентоспособнее. Однако сейчас резкое падение курса вызвано разницей в проведении финансовой политики США и Японией, что делает доллар более привлекательным для инвесторов. К тому же с учетом роста цен на энергоносители и сырье в связи с ситуацией на Украине падение иены может негативно сказаться на экономике страны.