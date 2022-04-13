ТОКИО, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство Японии считает проблемой резкое падение японской иены до самого низкого за почти 20 лет значения, такую точку зрения высказал министр финансов страны Сюнъити Судзуки. Аналитик рассказал, когда мы снова увидим доллар по 70 рублей

"Резкие изменения – это огромная проблема. Правительство будет напряженно следить за изменениями валютных курсов", — сказал министр журналистам.

Похожее мнение высказал и генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно. "Важна стабильность валютного рынка, резкие изменения нежелательны", — сказал он.

Курс японской иены в среду упал до уровня ниже 126 за американский доллар по итогам торгов в среду. До такого значения курс национальной валюты Японии последний раз опускался в мае 2002 года.

Принято считать, что низкий курс иены относительно доллара благоприятен для экономики Японии, нацеленной на экспорт товаров, так как делает их дешевле в пересчете на мировые валюты и конкурентоспособнее. Однако сейчас резкое падение курса вызвано разницей в проведении финансовой политики США и Японией, что делает доллар более привлекательным для инвесторов. К тому же с учетом роста цен на энергоносители и сырье в связи с ситуацией на Украине падение иены может негативно сказаться на экономике страны.