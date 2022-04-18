МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 0,1%  
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (март) 247,3 тыс 238 тыс
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (март) -1,6%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (март) 1,865 млн 1,83 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (март) 6,8%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (март) 1,769 млн 1,75 млн
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (февраль) 13,49 млрд канад. долл  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 7,757 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
предв. RUB ВВП (месячный) (г/г) 6,6%  
  RUB ММК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Global Ports — операционные результаты за 1кв2022    
  RUB Фортум — ГОСА (реестр закрыт 27.03.2022, в заочной форме) 16,4700282781643 — див-д 2020  
  RUB РуссНефть — СД (годовая бухотчетность за 2021)    