События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 апреля
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|0,1%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (март)
|247,3 тыс
|238 тыс
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (март)
|-1,6%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (март)
|1,865 млн
|1,83 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (март)
|6,8%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (март)
|1,769 млн
|1,75 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (февраль)
|13,49 млрд канад. долл
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|7,757 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|предв.
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|6,6%
|RUB
|ММК — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
|RUB
|Global Ports — операционные результаты за 1кв2022
|RUB
|Фортум — ГОСА (реестр закрыт 27.03.2022, в заочной форме)
|16,4700282781643 — див-д 2020
|RUB
|РуссНефть — СД (годовая бухотчетность за 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20220418/836692027.html