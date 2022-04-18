МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Московская биржа третий раз за день повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании ТГК-2, следует из сообщения торговой площадки. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО "Московская биржа" 18.04.2022, 18.29 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,005465) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,00629793 рубля, эквивалентно ставке 87,5%) ценной бумаги TGKB (ТГК-2)", — говорится в сообщении.

К 18.35 мск акции ТГК-2 растут в цене на 45,6%, до 0,493 копейки.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.