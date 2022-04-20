МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду утром слабо опускается на возможном снижении спроса на нее в Китае, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на росте доходности гособлигаций США

По состоянию на 9.03 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,27%, до 4,6843 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,1%, до 10304,5 доллара, алюминия — на 0,75%, до 3261 доллара, цинка — выросла на 1,96%, до 4498,5 доллара.

Стоимость меди в среду снижается на перспективах падения спроса на нее.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая на текущий год на 0,4 процентного пункта, до 4,4%, а на 2023 год — на 0,1 процентного пункта, до 5,1%. Аналитики ANZ, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что ухудшение прогноза может привести к снижению спроса на медь.

Китай — крупнейший импортер меди в мире.