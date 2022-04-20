МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы заметно растут в среду, в то время как инвесторы оценивают финансовые отчеты компаний, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрылись в основном снижением в среду

По состоянию на 15.10 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,35%, до 34962 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,47%, до 14283,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 4477,25 пункта.

В США продолжается сезон отчетности, который особенно сильно привлекает внимание инвесторов ввиду дальнейшего ужесточения монетарной политики в США из-за высокой инфляции. Пока финансовые результаты в основном превосходят ожидания экспертов.

Так, из крупных компаний ранее в среду Procter & Gamble (P&G) сообщил об увеличении выручки за первые три квартала 2021-2022 года на 2,5% в годовом выражении. А нефтесервисная Baker Hughes получила квартальную чистую прибыль в 72 миллиона долларов после убытка годом ранее.

"Мы живем в год более высокой инфляции, это создаст проблемы для некоторых компаний. Мы пытаемся оценить способность компаний влиять на цены, и некоторые столкнутся с давлением на свою прибыльность, если такой способности у них не будет", — считает глава отдела частных банковских инвестиций SYZ Private Banking Люк Филип (Luc Filip), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.