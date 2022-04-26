13:00 /Кипр/

RUB

Globaltrans — ГОСА (утв., что Компания не будет распределять фин. див-ды за 2021, утв. новую программу обратного выкупа для осуществления рыночных покупок ГДР, котирующихся на Лондонской фондовой бирже и/или на Московской бирже) /Кипр, Лимассол/

28 — див-д 2020

22,5 (1П2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021