МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Рост российского рынка акций днём во вторник превышает уже 4%, следует из данных Московской биржи. Аналитики ждут рекордных доходов российского нефтегаза

Индекс Мосбиржи к 15.14 мск подскакивает на 4,03% и достигает 2274,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 4,64%, до 985,14 пункта. Открылся же рынок повышением на 0,5%, которое в дальнейшем быстро достигло 3%.

Инвесторы надеются, что шестой пакет санкций ЕС, который должен быть представлен на днях, будет содержать мягкие ограничения на поставки российской нефти, или даже страны Евросоюза не смогут выработать единого подхода по этому вопросу, объясняет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций" такую динамику.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время понижается на 28 копеек, до 72,84 рубля, евро — на 33 копейки, до 76,81 рубля.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста котировок — обыкновенные акции ДВМП (+6,83%), "Аэрофлота" (+5,1%), "Газпрома" (+6,44%), "Лукойла" (+6,44%), "Русала" (+7,45%). А депозитарные расписки TCS Group (+6,92%) отыгрывают порядка половины вчерашнего падения. Польша ввела собственные санкции против "Газпрома" и "Новатэка"

"Акции "Аэрофлота" растут на фоне возобновления полетов в Актау, а также в ожидании выделения дополнительного финансирования на сумму 107 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, которое сейчас рассматривает правительство в дополнение к 110 миллиардам рублей", — отмечают аналитики из компании "Фридом финанс".

Лидеры падения стоимости — расписки компании "Мать и дитя (-4,58%), "Русагро" (-0,61%), Globaltrans (-1,37%), акции Petropavlovsk (-1,27%).

Эксперты добавили, что Petropavlovsk уже анонсировал снижение объемов производства в текущем году, также в компании по-прежнему прорабатываются варианты вывода бизнеса из России, поэтому инвесторы и избавляются от бумаг золотодобытчика.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сегодня рынок растет, однако ввиду негативного новостного фона в мире не понятно, сможет ли он удержать восходящий тренд — тем не менее курс рубля остается сильным, цены на нефть растут, отмечает Джон Волш из Альфа-банка.

"Кроме того, снижение индекса Мосбиржи, которое с несколькими небольшими отскоками развивается уже на протяжении трех недель, привело к существенной технической перепроданности. На текущих уровнях наблюдается спекулятивный спрос на российские акции, что может способствовать дальнейшей восходящей коррекции нашего рынка", — добавляет Бабин.

"На дневном графике индекс Мосбиржи третью неделю продолжает снижение. Поддержкой может выступить уровень 2060-2070 пунктов. Если он не устоит, то падение продолжится ниже 2000 пунктов", — в то же время полагает Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

Аналитики из компании "Фридом Финанс" прогнозируют для индекса Мосбиржи и РТС до конца дня ценовые коридоры: 2050–2350 и 920–1060 пунктов соответственно.