МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник немного снизился против доллара и так же немного прибавил к евро, притормозив после повышательного ралли последних сессий, следует из данных Московской биржи. Италия может национализировать завод НПЗ, принадлежащий "Лукойлу"

Сохранение тревожной геополитической обстановки оказывает сдерживающее влияние на рост рубля, особенно после прохождения 25 апреля пика налогового периода месяца.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 40 копеек, до 73,53 рубля, евро снизился на 33 копейки, до 76,83 рубля.

РУБЛЬ ЗАМЕДЛИЛ РОСТ

На российском валютном рынке в течение торгов вторника преобладало укрепление рубля к доллару и евро. Впрочем, темпы его замедлились после того, как в течение предыдущих семи торговых дней доллар потерял почти 9 рублей. К вечеру рубль и вовсе ушел в минус против валюты США.

Прохождение 25 апреля пика налогового периода (общие платежи за месяц составляют 3,2 триллиона рублей), когда предложение валюты может возрастать на фоне бюджетных платежей, убирает поддержку у рубля.

Кроме того, усиление геополитического негатива сдерживало укрепление рубля. Так, в понедельник МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики сообщило, что в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного гранатомета. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.

Позже замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва надеется, что Приднестровье не окажется втянутым в конфликт России и Украины, чтобы не было необходимости для Москвы вмешиваться в урегулирование ситуации.

Между тем, российский рынок акций подскочил на 6% по основным индексам, индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), рассчитываемый Московской биржей, вырос на 0,3%. Это поддержало курс рубля.

Рынок нефти во вторник рос и прибавлял вечером 3,3%, до 105,5 доллара за баррель сорта Brent. Ситуация с коронавирусом угрожает прогнозу спроса со стороны Китая, при этом рынок, по мнению экспертов, остается дефицитным.

В итоге доллар поднялся к рублю на 0,55%, евро снизился на 0,4%. Рублевая цена нефти составила около 7,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пик налоговых платежей остается позади, покупатели иностранной валюты активизировались при подходе курса доллара к 72 рублям — уровням, на которых растет вероятность новых шагов ЦБ по смягчению мер валютного контроля, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в среду доллар будет торговаться в диапазоне 72,5-79,5 рубля", — оценивает он.

Отставание ЕЦБ от ФРС в ужесточении монетарной политики приводит к ослаблению евро на форексе, отмечает Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал". Это может вести к дальнейшему укреплению рубля против европейской валюты, добавляет он.