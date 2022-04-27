МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды без единой динамики, китайские индексы при этом закрылись в плюсе на заявлениях председателя КНР, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,49%, до 2958,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,94%, до 1821,39 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,06%, до 19946,36 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 1,1%, до 2639,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,78%, до 7261,2 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,17%, до 26386,63 пункта.

Во вторник азиатские индексы завершили торги разнонаправленно под влиянием ряда внешних факторов. Инвесторы обратили внимание на американские фондовые биржи. Индексы Уолл-стрит завершили торги вторника падением, в том числе после выхода макростатистике по США. Так, продажи новостроек в стране в марте сократились на 8,6% и составили 763 тысячи. Также индекс доверия потребителей к экономике в апреле неожиданно снизился до 107,3 пункта со 107,6.

С другой стороны, инвесторы в Китае отреагировали на заявление председателя КНР Си Цзиньпина о том, что инфраструктура — это важная опора экономического и социального развития. Это привело к ожиданиям стимулирования роста пострадавшей от очередных ковидных запретов экономики.

"Инициативы увеличить расходы на инфраструктуру — прямой политический инструмент для повышения государственных расходов", — приводит слова экономиста S&P Global Market Intelligence по Азиатско-Тихоокеанскому региону Раджива Бисваса (Rajiv Biswas) агентство Франс Пресс.