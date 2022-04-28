МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рынок российских акций в ходе торговой сессии четверга снижается на порядка 1% по индексу Мосбиржи и на 0,47% по долларовому индексу РТС после позитивного старта, в ходе которого рост индексов превышал 3% и 4% соответственно, следует из данных торговой площадки.

Индекс Мосбиржи к 15.23 мск снижается на 1,2% и до 2395,16 пункта, ранее поднимаясь выше отметки 2500 пунктов впервые с 14 апреля. Индекс РТС понижается на 0,47%, до 1044,5 пункта.

Курс доллара расчётами "завтра" теряет 53 копейки и снижается до уровня 72,24 рубля, курс евро снижается на 26 копеек — до 75,05 рубля.

Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка дополняет, что на российском фондовом рынке сегодня продолжается ралли третий день подряд: индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов, что эксперт связывает с завершением процесса конвертации расписок российских бумаг и коррекционного отскока понижательного канала. "Рост по прежнему отмечается во всех секторах, однако темпы роста рынка сегодня заметно ниже ввиду истощения импульса", — считает он.

"Усилению восходящей динамики способствовало вчерашнее решение ЦБ РФ ограничить возможности для ускоренной продажи акций, расконвертированных из иностранных депозитарных расписок российских компаний. Ранее эти операции могли создавать дополнительное давление на котировки бумаг. В условиях слабой ликвидности и пониженной активности инвесторов этот навес предложения мог выступать одной из причин устойчивого снижения нашего рынка", — уточняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции Petropavlovsk (+6,13%), "Интер РАО" (+5,3%), "Яндекса" (+2,76%), "Газпрома" (+0,99%), "Мечела" (+1,65%), "Магнита" (+1,19%), депозитарные расписки TCS Group (+2,58%) и Headhunter (+8,19%).

"Повышение по большинству бумаг в четверг проходило в рамках общей восходящей коррекции, при этом многие эмитенты отступили от достигнутых в самом начале торгов локальных пиков", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Эксперт добавил, что "Яндекс" договорился о продаже сервисов "Дзен" и "Новости" группе VK, что стало вполне ожидаемым шагом и драйвером роста акций компании.

В лидерах падения обыкновенные акции Сбербанка (-2,87%) и префы (-2,58%), акции "Аэрофлота" (-2,22%), "Алроса" (-1,21%), "Русала" (-1,07%), "Лукойла" (-1,82%) и ВТБ (-1,56%).

Аналитики из "Фридом Финанс" уточняют, что бумаги электрогенерирующих компаний дешевеют на фоне договоренностей с Минэнерго о возможном переносе сроков ввода в эксплуатацию новых электростанций на 1-2 года.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Владимир Соловьёв из Промсвязьбанка полагает, что сегодня и завтра возможна фиксация прибыли по бумагам перед длинными майскими праздниками. Тем не менее, индекс Мосбиржи сохранит свое движение в диапазоне 2450-2500 пунктов.

"Сегодняшнюю торговую сессию индекс Московской биржи проведет в коридоре 2400–2650 пунктов, РТС — 1000–1150 пунктов", — прогнозируют эксперты из "Фридом Финанс".