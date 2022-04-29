МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) опускается в пятницу после шести торговых сессий непрерывного роста, но, несмотря на это, апрель все равно может стать для индекса лучшим месяцем с 2015 года, свидетельствуют данные торгов. Почему в мире резко укрепился доллар?

По состоянию на 14.16 мск курс доллара к иене падает до 130,07 иены со 130,85 иены с предыдущего закрытия, курс евро к доллару растет до 1,0559 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0494 доллара. А индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) уменьшается на 0,64%, до 102,97 пункта.

За апрель индекс доллара вырос на 4,77%, что является сильнейшим ростом с января 2015 года.

Поддержку американской валюте в апреле оказали ожидания по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. В начале апреля регулятор опубликовал протокол мартовского заседания, в котором сообщил, что будет сокращать активы на балансе на 95 миллиардов долларов в месяц.

Ускорение инфляции США по итогам марта до рекордных с 1981 года 8,5% лишь подогрели ожидания рынка вокруг более агрессивного повышения процентных ставок. Данные по инфляции за апрель будут опубликованы в начале мая. По данным CME Group, 98,7% аналитиков ожидают повышение ставки сразу на две ступени на ближайшем майском заседании, до 0,75-1% годовых.

Евро и иена на этом фоне стали ослабевать, так как Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии продолжили придерживаться мягкой монетарной политики.