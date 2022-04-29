МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу снижаются на слабой корпоративной отчетности, акции Amazon падают в цене на 12%, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал о нюансах оплаты Минфином России евробондов в долларах

По состоянию на 18.03 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,22%, до 33502,41 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,77%, до 12643,79 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,75%, до 4212,53 пункта.

Трейдеры продолжают следить за сезоном финотчетности компаний. После закрытия торгов четверга свои отчеты опубликовали такие крупные технологические компании, как Amazon, Apple и Intel, а ранее в пятницу — Chevron и ExxonMobil.

Amazon впервые за семь лет получил убыток, который по итогам первого квартала составил 3,8 миллиарда долларов. Акции Amazon падают сразу на 12,1%, что тянет фондовые индексы вниз. Кроме того, такое суточное снижение может стать сильнейшим с октября 2011 года.

Бумаги Intel теряют 5,5% стоимости после того, как компания сообщила о снижении выручки в первом квартале на 7%, хотя чистая прибыль выросла в 1,4 раза. Apple сообщила, что по итогам прошлого квартала может понести убытки в размере от 4 до 8 миллиардов долларов из-за проблем с поставками. Акции компании дешевеют на 1,1%. Бумаги Chevron и ExxonMobil также дешевеют (на 2,3% и 1% соответственно). Показатели прибыли на акцию у компаний оказались хуже ожиданий рынков.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать данные о неожиданном снижении ВВП США за первый квартал. Экономика страны за три отчетных месяца сократилась на 1,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), хотя эксперты ожидали рост на 1,1%.