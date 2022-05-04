МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота несколько снижается в среду вечером, рынки ждут повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит растут на ожиданиях публикации решений ФРС

По состоянию на 17.21 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,59 доллара, или на 0,3%, до 1865,01 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,38%, до 22,353 доллара за унцию.

Главным событием недели остается майское заседание Федрезерва США, по итогам которого регулятор объявит свое решение по ключевой ставке. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,75-1%. ФРС обнародует итоги заседания позднее в среду.

Золото чувствительно к сигналам ФРС по монетарной политике, так как при повышении ставки доллар традиционно укрепляется, в результате золото становится менее доступным при его покупке в другой валюте.