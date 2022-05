МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. The Bank of New York Mellon получил уведомление от "Газпрома", вследствие которого действие механизма размещения его американских депозитарных расписок (АДР) будет прекращено с 3 августа, сообщил банк. "Газпром" рассказал, откуда сейчас берет газ Польша

"The Bank of New York Mellon в качестве депозитария получил уведомление от ПАО "Газпром" о прекращении действия депозитного договора от 25 октября 1996 года… В результате действующий механизм размещения АДР будет прекращен… 3 августа 2022 года", — говорится в сообщении банка.

"Газпром" ранее сообщал, что правительство России не разрешило компании продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, по умолчанию запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. Регулятор также напомнил, что запрет на выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов начинает действовать с 27 апреля.