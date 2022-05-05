ICE: цены на газ в Европе в четверг выросли до 1205 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в четверг выросли почти на 7%, до 1205 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила почти 1175 долларов (+4,2% к расчётной цене среды — 1127,2 доллара). Вскоре после старта торгов цены перешли к небольшому снижению и опускались до 1140 долларов (+1,1%), после чего перешли к плавному росту. К закрытию торговой сессии, примерно с 18.30 мск, котировки резко выросли и после достижения ценового максимума в 1210,5 доллара (+7,4%) чуть опустились до 1205 долларов (+6,9%).
Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.
В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).
Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.
https://1prime.ru/Financial_market/20220505/836832789.html