МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе к закрытию торговой сессии в четверг выросли почти на 7%, до 1205 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биткоин дешевеет на пять процентов после итогов заседания ФРС США

Стоимость июньских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила почти 1175 долларов (+4,2% к расчётной цене среды — 1127,2 доллара). Вскоре после старта торгов цены перешли к небольшому снижению и опускались до 1140 долларов (+1,1%), после чего перешли к плавному росту. К закрытию торговой сессии, примерно с 18.30 мск, котировки резко выросли и после достижения ценового максимума в 1210,5 доллара (+7,4%) чуть опустились до 1205 долларов (+6,9%).

Цены на газ в Европе резко подскочили после начала военной операции на Украине: если по итогам 23 февраля расчётная цена ближайших фьючерсов составила 1038,6 доллара за тысячу кубометров, то 24 февраля она подскочила почти на 50% — до 1555,5 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчётная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, и минимальная за два месяца расчётная цена была зафиксирована 25 апреля — 1027,1 доллара за тысячу кубометров (−1,1% к 23 февраля). После этого газовые фьючерсы вновь пошли в рост и достигали 1370 долларов за тысячу кубометров. Новый резкий рост котировок был связан с остановкой поставок "Газпрома" в Польшу и Болгарию из-за их отказа оплачивать газ в рублях.