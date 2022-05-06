МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается в ходе торговой сессии пятницы на 1,03% по индексу Мосбиржи и показывает более сильное падение по долларовому индексу РТС — на 3,89% на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара подскочил выше 70 рублей

Индекс Мосбиржи к 15.00 снижался на 1,03% до 2380,21 пункта и по индексу РТС падал на 3,89% до 1078,47 пункта.

Рубль в пятницу усиливает падение, доллар уже прибавляет около 3 рублей и поднимался выше 70 рублей. Курс евро растет на 3,55 рубля, до 73,70 рубля.

Евгений Маршин из "Вектор Икс" считает, что российские индексы в последние дни показывают хорошую динамику и сейчас по большинству секторов наблюдается спрос в акциях. "Конечно, говорить об объемах, сопоставимых с теми, что были до середины февраля — рано. Тем не менее, спрос на наши активы заметен", — подчёркивает эксперт.

"В целом же мы сегодня наблюдаем распродажи в акциях российских компаний перед длительным перерывом в торгах. Свою негативную роль также играют опасения возможного объявления шестого пакета санкций со стороны ЕС в отношении России в начале следующей недели", — отмечает Виталий Манжос из "Алго-Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Фосагро" (+3,03%), "Селигдара" (+2,54%), "Россети Центр" (+5,4%) и "Сургутнефтегаза" (+1,37%).

Аналитики из "Фридом Финанс" подмечают, что котировки "Фосагро" растут на новости о том, что 5 мая производители удобрений направили в Минфин РФ письмо с просьбой о временном снижении ставки НДС с 20% до 10%. По мнению экспертов, инвесторы рассчитывают, что правительство пойдет навстречу компаниям сектора, на фоне чего возможно улучшение их финансовых показателей.

В лидерах снижения акции Сбербанка (-1,85%), "Газпрома" (-0,32%), "Лукойла" (-0,86%), МКБ (-2%), ВТБ (-2,1%), Petropavlovsk (-4,39%), "Яндекса" (-3,32%) и расписки TCS Group (-5,87%).

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что рынок на данный момент ещё слаб, обороты низкие и впереди длинные выходные, а TCS Group всегда была спекулятивной бумагой с повышенной волатильностью. Неделей ранее бумаги компании сильно отскочили от двухмесячных минимумов, а сейчас нивелируют это движение, добавляет эксперт.

"Слабость финансового сектора обусловлена угрозой отключения трех российских банков от системы SWIFT. Уже известно, что к их числу относится Сбербанк", — полагает Виталий Манжос из "Алго-Капитал".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Мы делаем ставку на локальный рост рынка в рамках 1-2 недель. Прогнозировать на более длительный период сейчас сложно, поскольку впереди лето, которое всегда связано с пониженной активностью", — прогнозирует Евгений Маришин из "Вектор Икс".

При этом, эксперт не исключает, что этот год будет не совсем привычным с точки зрения биржевых циклов, и это лето может стать опорной точкой для дальнейшего укрепления российского рынка, которое неизбежно.

Аналитики из "Фридом Финанс" предполагают, что ориентир для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии находится в зоне 2250-2450 пунктов, для РТС — коридор 1060-1200 пунктов.