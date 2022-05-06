2022-05-06T18:59:00+03:00
2022-05-06T19:19:18+03:00
2022-05-06T18:59:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836843253.html
Российский рынок акций снизился на 0,5%
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в пятницу опустился на 0,5% по индексу Мосбиржи, а за укороченную рабочую неделю упал на 2%, следует из данных торговой площадки. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 06.05.2022
акции, рынки, экономика, новости, мосбиржа, индекс мосбиржи, акции
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507339.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507339.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507338.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507338.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507326.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83550/73/835507326.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220506/836843339.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу опустился на 0,5% по индексу Мосбиржи, а за укороченную рабочую неделю упал на 2%, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,49% — до 2393,03 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 2,85% — до 1088,02 пункта.
Более значительное падение РТС объясняется ростом курса доллара на 2,4 рубля — до 69,4 рубля.
За укороченную рабочую неделю индекс Мосбиржи упал на 2,13%, а РТС повысился на 0,6%.