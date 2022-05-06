МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу опустился на 0,5% по индексу Мосбиржи, а за укороченную рабочую неделю упал на 2%, следует из данных торговой площадки. Курс доллара по итогам недели подешевел на 1,56 рубля

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,49% — до 2393,03 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 2,85% — до 1088,02 пункта.

Более значительное падение РТС объясняется ростом курса доллара на 2,4 рубля — до 69,4 рубля.

За укороченную рабочую неделю индекс Мосбиржи упал на 2,13%, а РТС повысился на 0,6%.