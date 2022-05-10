МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, восстанавливаясь после падения накануне более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Концерн Bayer резко нарастил чистую прибыль в первом квартале

По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,88%, до 7280,2 пункта, французский CAC 40 — на 1,35%, до 6168 пунктов, немецкий DAX — на 1,68%, до 13603,57 пункта.

В понедельник биржи закрыли торги падением котировок более чем на 2%. Инвесторы были обеспокоены перспективами дальнейшего развития экономики.

"Сегодня утром нервы, похоже, успокоились", — отметил управляющий HL Select Стив Клейтон (Steve Clayton), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Оптимизма добавила статистика из Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае вырос до минус 34,3 пункта с минус 41 пункта в апреле.