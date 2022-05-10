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https://1prime.ru/Financial_market/20220510/836856523.html
Фондовые биржи Европы растут в рамках коррекции
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Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, восстанавливаясь после падения накануне более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.43 мск британский... ПРАЙМ, 10.05.2022
рынки, новости, торги, биржи, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, восстанавливаясь после падения накануне более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.43 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,88%, до 7280,2 пункта, французский CAC 40 — на 1,35%, до 6168 пунктов, немецкий DAX — на 1,68%, до 13603,57 пункта.
В понедельник биржи закрыли торги падением котировок более чем на 2%. Инвесторы были обеспокоены перспективами дальнейшего развития экономики.
"Сегодня утром нервы, похоже, успокоились", — отметил управляющий HL Select Стив Клейтон (Steve Clayton), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.
Оптимизма добавила статистика из Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае вырос до минус 34,3 пункта с минус 41 пункта в апреле.