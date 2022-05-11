АНКАРА, 11 мая — ПРАЙМ. Турецкая лира падает по отношению к доллару после того, как инфляция в апреле подскочила до 69,97%, нацвалюта Турции упала до 15,35 по отношению к доллару по данным на четверг, свидетельствуют данные телеканала NTV. Золото дешевеет на росте курса доллара

Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати ранее заявлял, что правительство обеспечило стабильность на финансовых рынках и взяло под контроль волатильность обменного курса лиры к доллару и евро.

Турецкая лира в марте зафиксировалась в узком диапазоне между 14,5 и 14,9 за доллар, но заметное снижение началось после того, как Институт статистики Турции объявил об ускорении годовой инфляции в стране по итогам апреля до 69,97% с 61,14% месяцем ранее.

Центробанк Турции в этом году держит учетную ставку неизменной — 14%. Глава регулятора вскоре после апрельского сохранения ставки на этом уровне заявил об ожиданиях, что инфляция в стране начнет замедляться после мая. В апреле же ЦБ повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 42,8% с прежних 23,2%.

В четверг доллар торгуется на уровне 15,35 турецкой лиры, евро — около 16,20 турецкой лиры.

В прошлом году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны, а годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%. И в наступившем году лира тоже постепенно ослабляется — если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, то в конце февраля — уже 14 лир, в конце марта — 14,5 лиры, а к концу апреля — 14,8 лиры.

При этом обвал курса турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года составлял 7,4 лиры.