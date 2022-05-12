МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешила "Норильскому никелю" сохранить программу депозитарных расписок сроком на один год, говорится с сообщении компании. "Магнит" пытается продолжить листинг бумаг за рубежом

"ПАО "ГМК "Норильский никель", крупнейший производитель палладия, высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, уведомляет владельцев американских депозитарных расписок (АДР) о том, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации приняла решение о продолжении обращения за пределами Российской Федерации депозитарных расписок на акции компании сроком до 28 апреля 2023 года (один год с даты принятия решения)", — сказано в сообщении.

"Компания приветствует решение правительственной комиссии, которое дает время на оценку имеющихся возможностей, а также проработку необходимых решений, направленных на сохранение инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе", — прокомментировали решение в "Норникеле".

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. ЦБ РФ пояснял 19 апреля, что российские эмитенты обязаны до 5 мая инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).