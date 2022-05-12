МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга сильным снижением на общерыночном негативе, вызванном беспокойством за перспективы мировой экономики, в том числе британский потерял более 1,5%, свидетельствуют данные торгов. Российские акции упали на 3,74%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 1,56%, до 7233,34 пункта, французский CAC 40 — на 1,01%, до 6206,26 пункта; немецкий DAX опустился на 0,64%, до 13739,64 пункта.

Основным поводом для беспокойства инвесторов остается возможное влияние ужесточения монетарной политики на экономику. Трейдеры опасаются, что чрезмерно жесткий подход к сдерживанию инфляции вызовет экономический спад во всем мире.

"Учитывая урон, нанесенный в последние недели, и по-прежнему сильные опасения относительно рецессии, кажется глупым ожидать возвращения к росту, который преобладал в 2021 году", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) газета Wall Street Journal.

Из-за сложившейся на рынке ситуации участники торгов предпочитают отказываться от риска, о чем также свидетельствует спад на фондовых биржах США и серьезное снижение курса евро к доллару.