МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги пятницы ростом, вдохновлённые смягчением опасений о ведении более агрессивной политики Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР растут на ослаблении опасений инфляции в США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 0,96%, до 3084,28 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,51%, до 1932,45 пункта; гонконгский Hang Seng Index вырос на 2,67%, до 19898,77 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличился на 2,12%, до 2604,24 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,93%, до 7075,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,64%, до 26427,65 пункта.

В пятницу рынки АТР следили за экономической ситуацией в США, трейдеры пытались оценить перспективы снижения инфляции в стране и риски возникновения рецессии. Также инвесторы особенно опасались более агрессивного повышения ставки в будущем, но комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что США не рассматривают возможность более резкого повышения ставки на 75 базисных пунктов, успокоили рынки.

"Акции Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня демонстрируют ралли после того, как Уолл-стрит стабилизировалась в конце сессии, поскольку Джером Пауэлл успокоил волнения по поводу потенциального повышения ставки на 0,75 процентного пункта", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley).