МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу сильно растут за счёт выхода корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов. Индекс потребительских настроений в США снизился в мае

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подскакивает на 1,23%, до 32119,7 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,93%, до 11703,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,91%, до 4005,17 пункта.

В конце сложной недели инвесторы решили обратить внимание на корпоративные новости. Так, акции компании Duolingo, владеющей одноименным мобильным приложением и сайтом для изучения иностранных языков и краудсорсинговых переводов, подскакивают в цене на 28% по результатам отчетности за первый квартал.

Рост индексов также в некоторой степени можно объяснить коррекцией. С понедельника DJIA упал на 2,4%, NASDAQ – на 3,5%, а S&P 500 – на 2,9%.

По словам управляющего директора Morgan Stanley Private Wealth Management Кейти Энтвисл (Kathy Entwistle), которую цитирует газета Wall Street Journal, "на горизонте виднеется" много волатильности, и участники торгов находятся в ожидании какой-либо информации о перспективах экономики.