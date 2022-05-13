МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ/Dow Jones. Несколько лет после финансового кризиса 2008-2009 годов процентные ставки были такими низкими, что многие инвесторы начали думать, что для получения достойного дохода большую часть портфеля должны составлять акции. Это убеждение было таким популярным, что Уолл-стрит даже дало ему название: TINA – аббревиатура, которая означает, что "альтернативы акциям нет". Разумеется, инвестиции в фондовый рынок были рискованнее, чем, скажем, в государственные облигации, которые гарантировали ежегодную выплату купонов. Но доходность акций была настолько выше доходности практически любого актива на рынках, что инвесторы почти не видели реальных альтернатив для вложения денег. Председатель ФРС ждёт болезненные времена

ФРС перевернула эту динамику вверх дном. Центробанк, решительно настроенный взять инфляцию под контроль, начал, вероятно, свою самую агрессивную с 1980-х годов кампанию повышения ставок. Инвесторы ожидают, что к началу 2023 года ФРС повысит ставки примерно до 3%, тогда как в начале 2022 года они держались у нуля. В результате некогда любимые акции упали до многолетних минимумов.

Такая ситуация наносит урон рынкам и инвесторам всех мастей: потери множатся у хедж-фондов, дневных трейдеров и фондов, которые управляют пенсионными сбережениями американских пожарных, полицейских, учителей и прочих государственных служащих на сумму более 4,5 трлн долларов. Это бьет по стартапам, которые всего год назад легко могли найти способы привлечения средств. Растет число компаний, пытавшихся выйти на публичный рынок с помощью специализированных фирм по приобретениям (SPAC), которые в последнее время отказываются от своих планов, ссылаясь на рыночную волатильность. В этом году тоже несут потери и трейдеры на рынке криптовалют и невзаимозаменяемых токенов (NFT), поскольку изменение политики ФРС ослабило привлекательность некогда успешных рискованых инвестиций.

Инвесторы переводят свои средства из акций в супернадежные активы, которые в последнее десятилетие особым спросом не пользовались, например в денежные средства, американские казначейские облигации, депозитные свидетельства и фонды денежного рынка. По данным Refinitiv Lipper, за неделю по 27 апреля инвесторы вложили в мировые фонды денежного рынка 51,4 млрд долларов – максимальную сумму за неделю с октября прошлого года. За весь апрель они вывели из биржевых торгуемых фондов акций 19,2 млрд долларов. Это максимальный отток с 2019 года, пишет Morningstar Inc. Между тем 47% глобальных фондовых управляющих (максимальное количество с апреля 2020 года), опрошенных Bank of America Corp., сказали, что в апреле доля денежных средств в их портфелях была выше среднего.

Хорошая новость для некоторых из этих инвесторов состоит в том, что консервативные ставки сейчас начинают приносить больше доходности на вложенные средства. Доходность по 3-месячным государственным облигациям США сейчас равна около 0,92%. Она поднялась почти с нуля, у которого держалась почти все время за последние два года. Capital One Financial Corp. предлагает держателям 5-летних депозитных свидетельств годовую процентную доходность в 2,25%, тогда как по скорректированным на инфляцию облигациям Министерства финансов США в следующие шесть месяцев инвесторы получат процентные выплаты на уровне 9,62%.

Если акции продолжат расти так же, как это было в последние несколько лет, интерес к этим альтернативам, вероятно, сойдет на нет. Годовая доходность индекса S&P 500 в последние 10 лет составляла 17%. Но на фоне опасений инвесторов по поводу ужесточения денежно-кредитной политики, инфляции, вызванных Covid-19 локдаунов и перебоев в цепочке поставок, тормозящих мировой рост, для фондового рынка складывается, бесспорно, зловещий год.

S&P 500 с начала года упал на 18%, и его доходность может оказаться худшей с 2008 года. Даже облигации, пострадавшие из-за сильной распродажи на долговом рынке, с начала года умудрились обойти фондовый рынок. Доходность индекса Bloomberg U.S. Aggregate Bond, который включает американские казначейские облигации, обеспеченные ипотекой ценные бумаги и корпоративный долг инвестиционного уровня, с начала 2022 составила —9,4%.

"Раньше люди говорили, что больше не хотят держать облигации, потому что у них слишком низкая доходность, поэтому они собирались покупать акции. Теперь же они говорят, что не хотят покупать акции, потому что они падают", – рассказывает Энди Капирин, инвестиционный содиректор в RegentAtlantic.

Необычность реакции инвесторов заключается в том, что в прошлом десятилетии управляющие обычно быстро приходили в себя после распродаж и скупали подешевевшие акции – или, говоря языком Уолл-стрит, "выкупали провал". В результате просадка акций длилась относительно недолго.

На этот раз такого же подъема на рынке не произошло. S&P 500 несет потери уже шестую неделю подряд. В последний раз столь долгий спад наблюдался в разгар европейского долгового кризиса 2011 года. Многие инвесторы считают это потрясение следствием того, что ФРС наконец свернула политику "легких денег", которая привела к резкому росту акций и побудила людей продолжать вкладывать деньги в фондовый рынок, поскольку они не видели других приемлемых вариантов.

Одной из причин, почему рынку акций не удается восстановиться, инвесторы называют простую математику. Дивидендная доходность S&P 500 составляет около 1,5%, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет сейчас около 2,8%. По словам Джейсона Драхо, директора американского подразделения UBS Global Wealth Management по распределению активов, аргументы в пользу того, чтобы держать акции, становятся менее убедительными, когда у инвесторов есть альтернатива – по сути, безрисковая.

История показывает, что те фондовые инвесторы, которые, столкнувшись с ростом процентных ставок и падением акций, остались на рынке, были вознаграждены. Например, ФРС повышала процентные ставки в 1986 и 1987 годах, пытаясь бороться с инфляцией. После падения акций в "черный понедельник" центральный банк немедленно снизил ставки обратно, и в результате акции принесли двузначную процентную доходность в последующие два года.

Однако инвесторы подозревают, что на этот раз ФРС может подойти к делу по-другому. Многие считают маловероятным то, что центральный банк в ближайшее время изменит курс на ужесточение денежно-кредитной политики, даже если рыночный спад значительно усилится. Это, вероятно, позволит сдерживать эффект TINA в течение некоторого времени.

ФРС назвала своим главным приоритетом на данный момент сдерживание ценового давления. За последние несколько месяцев цены во всех секторах резко выросли. Во вторник президент Джо Байден объявил инфляцию главной проблемой экономики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в апреле на дискуссии, организованной Международным валютным фондом, назвал восстановление стабильности цен "абсолютной необходимостью". "Экономики не работают без ценовой стабильности", – добавил он.

Вопрос, который возникает у многих инвесторов: сколько времени потребуется ФРС, чтобы взять инфляцию под контроль? И как будут вести себя рынки в это время?

Аналитики Уолл-стрит набросали несколько вариантов развития событий до конца года.

По одному из сценариев, ФРС совершит так называемую "мягкую посадку": охладит экономику настолько, что инфляция вернется к целевому уровню 2%, но при этом не допустит перехода экономики в рецессию. Это может вернуть акциям привлекательность, поскольку корпоративные прибыли останутся на высоком уровне, что должно побудить инвесторов делать ставки на публично торгуемые компании.

В менее оптимистичном сценарии повышение процентных ставок ФРС приведет к тому, что экономика окажется под угрозой рецессии. В этом случае доходность облигаций должна упасть, поскольку она обычно снижается, когда инвесторы менее оптимистично смотрят на экономику, и повышается, когда они ждут более высоких темпов роста и инфляции в будущем.

Оживит ли это эффект TINA?

Возможно, не сразу, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc. во главе со своим главным фондовым стратегом по американскому рынку Дэвидом Костином. Прежде всего, по всей видимости, пострадают доходы компаний. Начиная с 1949 года, среднее снижение прибыли на акцию во время рецессии в США составило 13%, пишет группа аналитиков. Цены на акции, вероятно, упадут еще больше. По данным группы исследователей, среднее падение S&P 500 от пика до дна во время рецессий в прошлом составило 24%.

Не очень приятный итог для инвесторов может заключаться в том, что после длительного и необычно сильного периода для рынков простое хранение денег в акциях, скорее всего, не принесет той доходности, к которой они привыкли за последнее десятилетие.

Капирин из RegentAtlantic советует своим клиентам ограничить долю участия в облигациях с длительным сроком погашения, которые, как правило, более восприимчивы к повышению ставок, чем казначейские векселя с более коротким сроком погашения – от нескольких дней до года. На фондовом рынке он также рекомендует клиентам обратить внимание не на технологические акции, а на компании, производящие потребительские товары, которые способны обеспечить стабильный доход даже в условиях волатильности.

— Автор Akane Otani, akane.otani@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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