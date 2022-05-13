МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы значительным ростом на макростатистике, дорогой нефти и оптимизме из США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повысился на 0,42% по итогам торгов пятницы

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 подскочил на 2,55%, до 7418,15 пункта, французский CAC 40 — на 2,52%, до 6362,68 пункта, немецкий DAX — на 2,1%, до 14027,93 пункта.

Благодаря такому всплеску и всю складывавшуюся минорно неделю все три индекса в итоге также закрыли в плюсе: FTSE 100 увеличился на 0,42%, CAC 40 – 1,67%, DAX – на 2,6%.

Объем промышленного производства в еврозоне в марте снизился на 0,8% в годовом выражении, а в месячном — на 1,8%. Аналитики в свою очередь полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 1%, а в месячном — на 2%.

Кроме того, энергетический индекс Европы в пятницу увеличился на 2,7% при росте стоимости нефти более чем на 3%. Акции таких европейских компаний как BP, Shell и TotalEnergies, подорожали на 3,6%, 2,7% и 3,5% соответственно.

Позитивная динамика на рынках США также оказала влияние на европейские торги. Ключевые американские индексы демонстрируют прибавку в пределах 4% на результатах корпоративной отчетности.