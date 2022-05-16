МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. По данным торгов, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника без единой динамики на ряде различных факторов. Фондовые биржи АТР в основном снижаются в понедельник утром

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,34%, до 3073,75 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 1926,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,03%, до 19904 пунктов. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,29%, до 2596,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,25%, до 7093 пунктов, японский Nikkei 225 — на 0,45%, до 26547,05 пункта.

В понедельник азиатские индексы завершили торги разнонаправленно под влиянием ряда внешних факторов.

Так, китайские индексы закрылись снижением на фоне публикации данных об экономической активности в Китае. Уровень промышленного производства в стране в апреле снизился на 2,9%, аналитики, напротив, прогнозировали рост на 5%, а уровень розничных продаж в Китае снизился на целых 11,1%, хотя предполагалось, что уровень продаж снизится лишь на 6,1%.

С другой стороны, азиатские инвесторы продолжают оценивать пятничные итоги американских торгов, по которым ключевые индексы закрылись ростом на 1,47-3,82%. Аналитики полагают, что рост, который наблюдался в пятницу, не подтвержден никакими значимыми факторами.