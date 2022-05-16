МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы еврозоны в понедельник опускаются после того, как Еврокомиссия понизила прогноз темпов роста совокупного ВВП стран этого валютного блока, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.56 мск французский CAC 40 снижается на 0,27%, до 6345,41 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 13946,49 пункта.

При этом британский индекс FTSE 100 растет на 0,02%, до 7418,1 пунктов,

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 2,7% с 4%, что оказало давление на настроения европейских инвесторов.

Кроме того, комиссия ожидает, что инфляция в зоне евро по итогам года ускорится до 6,1% с 2,6% в прошлом году.