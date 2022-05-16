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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220516/836906345.html
Рубль усилил рост во второй половине понедельника
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. Рубль во второй половине дня усилил рост к доллару и евро: американская валюта опустилась ниже 63 рублей, а европейская — снизилась в район 65 рублей, следует из динамики торгов... ПРАЙМ, 16.05.2022
валюта, рынки, экономика, новости, курс рубля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Рубль во второй половине дня усилил рост к доллару и евро: американская валюта опустилась ниже 63 рублей, а европейская — снизилась в район 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижается на 1,66 рубля, до 62,89 рубля, курс евро — на 1,93 рубля, до 65,22 рубля.