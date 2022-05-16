МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Рубль во второй половине дня усилил рост к доллару и евро: американская валюта опустилась ниже 63 рублей, а европейская — снизилась в район 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Reuters: российский рубль стал самой эффективной валютой в мире

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.51 мск снижается на 1,66 рубля, до 62,89 рубля, курс евро — на 1,93 рубля, до 65,22 рубля.