МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -1,3%  
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (март) 5,4% 5,4%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (апрель) -46,9 тыс -38,8 тыс
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (март) 10 тыс 5 тыс
9:00 GBP Великобритания — Производительность труда 0,7%  
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (март) 3,8% 3,8%
9:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,2% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 0,2% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2022) 5% 5%
15:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (апрель) 1,4% 0,3%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 0,7% 0,8%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (март) 7,44 млрд канад. долл  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) 0,9% 0,4%
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (апрель) 5,5%  
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (март) 1,5% 1,9%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (март) 2,3%  
18:05 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
20:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
21:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
21:30 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,618 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Ozon — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    
  RUB Юнипро — закрытие реестра для участия в ГОСА (10.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД) 0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020 0,190329044536 (9м2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021

 