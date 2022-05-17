МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут на фоне снижения опасений по поводу пандемии коронавируса в Китае, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые биржи закрылись в основном снижением

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,29%, до 3082,66 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 1929,89 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,26%, до 20404 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,19%, до 7105,1 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,88%, до 2619,46 пункта, японский Nikkei 225 увеличивается на 0,29%, до 26623,5 пункта.

Инвесторы в Азии оценивают недавнее заявление китайских властей о вероятном снятии коронавирусных ограничений с 1 июня. Это ослабило опасения за состояние экономики и вернуло рынкам рисковые настроения.

Тем не менее, по мнению аналитиков, которое приводит агентство Франс Пресс, рынки остаются в осторожном режиме, оценивая вероятность рецессии.