МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник растет в ожидании восстановления спроса со стороны ее крупнейшего импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов.

Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов

Золото дорожает, торгуясь выше 1800 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 8.28 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,67%, до 4,235 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,87% — до 9238,5 доллара, алюминия — на 1,58%, до 2832 долларов, цинка — на 2,12%, до 3563,5 доллара.

Власти Шанхая в понедельник заявили, что планируют снять коронавирусные ограничения и вернуться к прежнему образу жизни с 1 июня. Инвесторы положительно восприняли эту новость и надеются, что спрос на медь в Китае вырастет с восстановлением мобильности.