МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник растет в ожидании восстановления спроса со стороны ее крупнейшего импортера — Китая, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает, торгуясь выше 1800 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 8.28 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,67%, до 4,235 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,87% — до 9238,5 доллара, алюминия — на 1,58%, до 2832 долларов, цинка — на 2,12%, до 3563,5 доллара.

Власти Шанхая в понедельник заявили, что планируют снять коронавирусные ограничения и вернуться к прежнему образу жизни с 1 июня. Инвесторы положительно восприняли эту новость и надеются, что спрос на медь в Китае вырастет с восстановлением мобильности.